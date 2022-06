Jeho partnerské vztahy s herečkami skončily hádkami a soudy: Nejsem takový ha*zl, říká známý český režisér

David Drábek Super.cz

"Razím hlavně pravidlo, že jsem džentlmen, takže jsme sice měli s některými bývalkami vztahy napnuté, ale s tou první máme dceru a teď máme krásný vztah. Nedávno jsem ji i režíroval a máme takovou patchwork family, že všichni spolupracujeme i s jejím novým manželem a Justýniným otčímem Rudolfem Merknerem," řekl Super.cz před natáčením pořadu 7 pádů Honzy Dědka, v němž ho příští úterý uvidíme, kde je dokonce Merkner dramaturgem.

"To, že se lidi rozcházejí, většinou není pěkné. Nejsou u toho kamery, probíhá to truchlivě v soukromí nebo i u těch soudů. Důležité je, jak to dopadne za další roky, když opadne ta nevraživost. V bulváru jsem četl věci, kdy jsem si říkal, že to není vůbec pravda a je to úplně jinak. Ale nechtěl jsem si jako džentlmen vyřizovat účty tímto směrem," vysvětloval Drábek, i když mu pochopitelně vadilo být za ha*zla.

S Henrietou je to podstatně horší. "Kromě ní mám se všemi bývalými partnerkami nadstandardní vztahy, čehož si vážím. Toho, jaký máme dnes s Henrietou vztah, želím. Je to jediná výjimka, byť nepříjemná. Monstrum určitě nejsem. Ale nejsem z těch, co by opláceli a prali špinavé prádlo na veřejnosti. Ještě nebylo všechno vyřešeno, není to pěkné, ale bylo to ještě horší. Doufám, že se to napraví, aby si člověk mohl promítnout to pěkné, toho bylo samozřejmě za ty roky nezměrně víc," svěřil.

Aktuálně Drábek s žádnou herečkou nechodí ani nežije. "Už nikdy víc. Teď jsem žil s Danou, která je restaurátorka barokních i jiných soch," vysvětlil režisér, který nás pozval také na svá představení v Městských divadlech pražských, která jsou jeho domovskou scénou, Herečka sobotní noci (nová komedie s Pavlou Tomicovou), muzikály Petr Pan a Elefantazie anebo klasickou hru Revizor. ■