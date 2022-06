Takhle dopadla po roce v seriálu ZOO. Eva Burešová má totálně spálené vlasy! Dlouhá kštice bude muset pryč

Eva si posteskla, že má úplně zničené vlasy. Foto: Archiv E. Burešové

"Vlasy jsou zničené, upálené. Denně jsme je v seriálu ZOO krepovali, aby měla Viki vlnité vlasy. Po roce jsou totálně spálené," posteskla si Burešová, která snad poprvé v kariéře plánuje krátký sestřih.

Tedy plánuje, nic jiného jí asi nezbyde. "Asi to velké rozhodování nebude, jestli je ostříhám na mikádo. Bohužel to bude nutné. Uvidíme, jak se to bude dát zachránit," dodala Burešová.

Herečka je v pokročilém stadiu těhotenství, s přítelem Přemkem Forejtem se těší na první společné dítě. Oba už mají po jednom potomku z předchozích vztahů. Eva syna Nathaniela, Přemek dceru Stellu. ■