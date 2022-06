Ivo Pazderková, měj se na pozoru. Vdova po Miloši Formanovi narušuje svou komfortní zónu jako stand-up komička

Martina Formanová v nové úloze Super.cz

„Strašně mě to baví. Musím podotknout, že je to jen hobby a rozhodně neplánuji, že bych v tom udělala nějakou závratnou kariéru,“ řekla Super.cz o svém novém koníčku vdova po Miloši Formanovi. (✝86)

Ta začala improvizované vtipkování před publikem praktikovat původně proto, aby narušila svou komfortní zónu. Původně vystupovala před přáteli, ale nyní začíná mít stále větší publikum. Dokonce během své další návštěvy v Česku vystoupí i před českými diváky. „Domlouváme se s Adélou Elbel, že bych vystupovala jako její host,“ plánuje Formanová.

„Stále jsem nevěděla, jak to v češtině uchopit. Někteří mě znají jako manželku Miloše (oscarový režisér Miloš Forman, pozn. red.), někdo mě zná jako spisovatelku, někdo mě nemá rád, někdo mě vůbec nezná. Nevěděla jsem, jak se představit publiku, abych to nemusela příliš vysvětlovat. A myslím, že už jsem na to přišla,“ těší se Formanová na podzim, kdy vystoupení se zmíněnou Adélou Elbel snad vyjde. ■