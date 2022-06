Chraňte chytře své peníze před rostoucí inflací

Investování je jednou z mála možností, jak své naspořené peníze efektivně zhodnotit Foto: shutterstock.com

Tento zřetelný růst inflace znamená, že se nám našetřené úspory uložené v bankách třeba i na spořicích účtech doslova ztrácejí před očima. Není proto divu, že někteří ekonomové už nyní varují před neuváženou spotřebou či finančními výdaji – byť by mělo jít kupříkladu o dlouho očekávanou a plánovanou rodinnou dovolenou.

Inflace jako ukazatel ekonomického růstu

Na inflaci je zajímavá ta skutečnost, že jde o ekonomický ukazatel růstu cen běžného spotřebitelského zboží a služeb, který prakticky nezahrnuje ceny nemovitostí. Ty přitom v posledních letech rostly o desítky procent. Co to pro nás tedy v praxi znamená? Pokud by inflace zahrnovala v plné výši ceny nemovitostí, byla by ještě o jeden či dvě procenta vyšší. Je také neměnným faktem, že nemovitosti inflaci výrazně překonávají, a proto právě investice do nemovitostí patří k těm nejjistějším a nejstabilnějším.

Dlouho jsme žili v ekonomickém blahobytu, kdy běžné občany téměř nic nenutilo aktivně bojovat proti inflaci a rostoucím cenám. Stačil jim pocit, že si spoří běžným ukládáním svých peněz do banky. Jenomže při současném inflačním růstu si za tyto uspořené peníze koupí i o polovinu méně, než tomu bylo před rokem.

Investice do nemovitostí přinášejí recept, jak držet krok s rostoucí inflací

FOTO: shutterstock.com

S inflací je nutné držet krok

Abychom v době ekonomické krize obstáli, musíme se naučit své volné prostředky investovat do takových produktů, jejichž výnosy dokážou s inflací držet krok nebo ji překonat. A právě takovou možností je investice do nemovitostí.

Nemovitosti jsou považovány za konzervativní investici, jakési reálné aktivum, na které si můžeme reálně sáhnout. Riziko investic do realit je přitom také relativně nízké. Protože trh s nemovitostmi není závislý na akciových a dluhopisových trzích, netýkají se ho ani nenadálé ekonomické propady. V dlouhodobějším horizontu se taková investice jednoduše vyplatí. Není nutné přitom disponovat milionovými částkami na nákup nemovitostí. Využít se dají i jiné platformy investování do nemovitostních projektů, kdy vám postačí třeba jen jedna tisícovka.

Ronda Invest poskytuje nebankovní úvěry jištěné nemovitostmi a drobným investorům nabízí participaci na těchto úvěrech

FOTO: shutterstock.com

Jak je to možné? Stačí využít správné investiční nabídky, které svým klientům poskytuje například společnost Ronda Invest.

Ronda Invest poskytuje nebankovní úvěry jištěné nemovitostmi a drobným investorům nabízí participaci na těchto úvěrech. Od založení už společnost prostřednictvím této služby půjčila 1,24 miliardy korun. Investoři získali na úrocích téměř 59 milionů korun. Ani jednou v historii společnosti nenastala situace ztráty investorského kapitálu, což je zásluha velmi přísného řízení rizik. Aktuálně lze na platformě nalézt investice s výnosností až 8 procent a splatností v letech 2023–2025. Do 30. června 2022 je v platnosti navíc bonusová akce k první investici. Podle výše vložené částky lze získat bonus 50, 500 i 1 000 Kč. ■