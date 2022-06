Vzdal světovou soutěž krásy a na Filipíny za něj letěl náhradník: Muž roku dal přednost televizní obrazovce

Vojtěch Urban Super.cz

Na to, aby se zúčastnil světové soutěže krásy Man of the World, čekal skoro tři roky. Těsně před odletem to ale Muž roku 2019 Vojtěch Urban vzdal a místo něj odjel náhradník, finalista loňského ročníku Petr Kinský.