Salma Hayek předvedla parádní křivky v bikinách: Pohled jejího manžela hovoří za vše

Salma Hayek Profimedia.cz

Z té je ostatně paf i její manžel François-Henri Pinault, jak je vidět na nejnovějších bikinových fotkách, o které se mexická kráska podělila na Instagramu.

Tančí na nich ve fialových bikinách na stole na jachtě a Pinault ji zbožně pozoruje s pyšným úsměvem na rtech.

Manželé jsou spolu skoro dvě dekády a mají dceru Valentinu. Francouzský podnikatel byl v minulosti ženatý s Dorothee Lepere, se kterou má dvě děti, s modelkou Lindou Evangelistou má pak ještě jednoho syna.

Salma se netají tím, že se do Pinaulta zakoukala okamžitě. „Hned mi připadal chytrý, sebevědomý, líbily se mi jeho oči, vypadal dobře a byl okouzlující,“ svěřila se v podcastu Armchair Expert Daxe Sheparda.

Když se vzali, dost lidí herečku podezřívalo, že si Pinaulta vzala pro peníze. Za ta dlouhá léta už ale kritikům dokázala, že se šeredně spletli. Do svého muže je prý stále bláznivě zamilovaná, a jak je vidět z jeho výrazu, on to má nejspíš stejně. ■