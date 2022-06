Co přibalit až pojedete letos na dovolenou? Šaty lehké jako pírko od Himalife

Nezáleží na tom, jestli se chystáte za exotikou nebo budete objevovat české luhy a háje. Ať vyrazíte kamkoliv, v nádherně barevných šatech budete zářit! Pro letošní léto jsme v Himalife připravili kousky, které ve vašem šatníku nemůžou chybět!

Plavky, osuška, opalovací krém a kniha. To vše k dovolené bezesporu patří. Na co dalšího byste neměla zapomenout? V kufru by neměl chybět příjemný letní outfit, který z vás udělá královnu letní promenády!

Jen si to představte, je podvečer, zapadající slunce jemně hřeje, teplý vánek vám čechrá rozpuštěné vlasy a něžně si pohrává s lehoučkými šaty. Všude kolem je cítit léto, klid a vůně moře i písku. A vy se cítíte jako nádherná mořská víla. Přesně tuhle představu jsme měli během příprav letní kolekce šatů z látek jemných jako letní vánek.

Dlouhé šaty s kapsami pro milovnice kontrastů.

FOTO: Andrea Tučková

Naším cílem bylo vytvořit šaty, které vás jemně obejmou, vykouzlí vám úsměv na tváři a celé léto je nebudete chtít sundat. Šaty z letní kolekce Himalife jsou neuvěřitelně lehoučké, splývavé, elegantní a hlavně – díky použitému materiálu dokonale chladí. A to je přesně to, co z nich dělá malý zázrak, který nesmí chybět v žádném letním šatníku.

Asi nebude překvapením, že ani v letošní kolekci nenajdete jednobarevné kousky, ale výbuch pestrosti, radosti a optimismu. Aby byl outfit dokonalý můžete jej doplnit o některé z našich šátků.

Dlouhé šaty s kapsami doplněné o šátek stejného vzoru. Uprostřed Šaty-sukně Dawa 2v1.

Celé focení naší letní kolekce proběhlo ve spolupráci s krásnou Andreou Kalousovou (@andrea.kalousova) a talentovanou fotografkou Andreou Tučkovou (@andytuckova_photo)

Kde šaty lehké jako pírko vznikají?



Zajímá vás původ oblečení ve vašem šatníku? Návrhy šatů a dalších kousků od Himalife vznikají v České republice v malé vesničce ve Středočeském kraji. Odtud návrhy putují na barevné potisky do Indie, kde se digitálně tisknou podle požadavků. Nakonec z těchto pestrých látek vznikají překrásné kousky ve Fair Trade dílnách v Nepálu, kde se ručně šijí, kompletují a posílají do ČR.



Zaujaly vás elegantní střihy a lehoučký materiál, ale neholdujete pestrým barvám? Víme, že v jednoduchosti je také krása. Podívejte se na jednobarevné varianty šatů, které jsou vhodné třeba do práce, na večeři nebo na letní svatbu. ■