Byl to krásný pár. Podívejte se, jak šel čas s manželstvím Evy Decastelo a jejího muže Reného

Eva Decastelo a René Decastelo v roce 2013 Herminapress

Moderátorka Eva Decastelo (43) a scenárista a spisovatel René Decastelo (48) spolu byli celkem čtrnáct let, z toho třináct let jako manželé. Rozchod jednoho z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu nikdo nečekal, protože navenek vždy působili jako dokonalý pár. Do ložnice jim ale samozřejmě nikdo neviděl.