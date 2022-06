Tohle nikdo nečekal: Eva Decastelo po 13 letech oznámila rozvod!

Eva Decastelo a René Decastelo se rozvádí. Michaela Feuereislová

„Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost. Ale dál zůstáváme přátelé, a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat,“ oznámila na sociální síti Eva Decastelo.

Konkrétní důvody si tak nechala pro sebe. „Ano, rozvádíme se, vše, co jsme k tomu chtěli s manželem říct, jsme už řekli v prohlášení, více se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ řekla Super.cz Decastelo.

Moderátorka a herečka se za scenáristu a spisovatele Reného Decastela vdávala v roce 2009. Církevní kostel se konal v malebném katolickém kostele Narození panny Marie v obci Želiv. Manželé spolu mají syna Michaela (12) a dceru Zuzanu (11). ■