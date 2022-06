Brzy se stane vdanou paní, šaty oblékla už teď! Takhle to sluší ve svatebkách 184 centimetrů vysoké gazele

Karolína Kopíncová Foto: Artur Koff

Termín svatby pár zatím nemá, ale už ví, že brát se budou v Itálii. "Plánovat svatbu je nádhera. Jsme spolu pátým rokem, vím, že to je člověk, kterého si chci vzít. Nechtěli bychom klasickou svatbu. Chtěli bychom přátele a rodinku vytáhnout na dovolenou do Itálie, udělat si takovou svatbu bez pravidel, naboso na pláži, bez tradic," řekla Super.cz Karolína, která s přípravami pomalu začíná.

"Sbírám tipy. Neznám nikoho, kdo by měl svatbu v Itálii takovou, jakou si přejeme my, vůbec nevím, kde začít. Je těžké to uchopit. Největší oříšek je místo," upřesnila kráska, která se letos umístila v TOP 13 na světové soutěži Miss World.

Jakou představu má Karolína o svých svatebních šatech? "Budou jednoduché, splývavé, bílé. Asi holá záda. Bude to na pláži, tak opravdu si přeji něco jednoduchého," uzavřela Karolína na módní show Poner, kde vynesla právě svatební šaty. ■