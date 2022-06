Depp sdílel první video na sociální síti. Jeho ex Amber mu poslala drsnou odpověď

„Byli jsme v tom všem spolu, všechno jsme to společně viděli. Prošli jsme stejnou cestu a udělali správnou věc. To všechno, protože vám na tom záleželo. A teď spolu můžeme udělat krok dopředu. Jste, jako jste vždy byli, moji zaměstnavatelé a zas a znovu nevím, jak jinak poděkovat, než říct děkuji. Takže vám děkuji. S láskou a úctou JD,“ uvedl herec ke krátkému videu.

To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD