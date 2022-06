Libor Bouček o 14denním rozchodu s manželkou Gábinou: Je mladá, nechtěl jsem čekat, až mi dá kopačky

Libor Bouček s manželkou Gabrielou Herminapress

Už osm let tvoří šťastný pár, z toho necelé tři roky jako manželé. A loni v létě se Liboru Boučkovi (41) a jeho ženě Gabriele narodil syn Albert.

Začátky jejich vztahu ale byly křehké, on byl v pozici moderátora soutěže krásy, ona její finalistkou. Libor se dokonce svěřil, že se s Gabrielou jednou rozešli, a to z paradoxního důvodu: měl obavy, aby ji nebrzdil v rozletu, a z případného konce vztahu.

„Důvodem bylo to, že ona je moc mladá a že já nebudu čekat na to, až mi dá kopačky. A že až jí bude 30, tak mně bude 40 a že ji nechci brzdit v rozletu, protože je vzdělaná, krásná a chytrá a mohla by si najít kohokoli. Ale ona si vybrala mě, tak jsem ji chtěl toho uchránit,“ popsal v pořadu Moje místa, který diváci Televize Seznam uvidí ve středu ve 20 hodin.

Rozluka ale neměla dlouhého trvání, jeho budoucí žena měla v tom, koho chce, jasno. „Tento rozchod trval 14 dnů, takže já si myslím, že to byla taková spíš malá pauzička. A od té doby, od září 2014, už sdílíme jeden byt,“ dodal Libor, kterého mohou fanoušci znát nejen z televizních obrazovek, ale také z éteru.

K jeho oblíbeným místům, které v pořadu představí, patří také rádio Expres FM, kde moderuje každý všední den od 10:00 do 11:00 hodin. ■