Šílené dovolené Haliny Pawlowské: Zažila zemětřesení, požár i zřícení skály

Halina Pawlowská Super.cz

"Já toužím po klidné dovolené, o které všichni říkají, že by se začali nudit. že pro ně ležení na pláži není. Pro mě to je. Ale nikdy jsem to nezažila. Vždycky se něco stane. Ať už je to zemětřesní, hoří hotel, zlomím si nohu, šlápnu na ježka, zřítí se skála. Někdy jsem zase ve víru svých vlastních vášní. Jsem zamilovaná anebo naopak alergická na toho, kdo se mnou jede," vypočítala část toho, co ji při dovolených opravdu potkalo a z čeho čerpá při svém psaní.

"Nepíšu ale vyloženě deníky. Jsem autorka, spisovatelka, a s realitou pracuji velmi flexibilním způsobem a dávám tomu určitou formu nadhledu, která mě samotnou pobaví, a tím pádem se s tím vyrovnám," vysvětlila.

Letos zatím nemá Halina letní dovolenou přesně naplánovanou. "Ještě jsem v momentech váhání a sama jsem zvědavá, pro co se rozhodnu. Určitě pojedu do Polska, do Varšavy, kde budu v rámci předsednictví Evropské unii na našem velvyslanectví. Tak mě napadlo, že bych se odtamtud podívala do Sopot," svěřila. ■