Lilia Khousnoutdinova je i módní návrhářka: Na kolik vyjdou její modely z bhútánských látek?

Lilia Khousnoutdinova Super.cz

"Když jsem byla poprvé v Bhútánu, naprosto mě nadchly jejich ručně tkané látky, navíc stále barvené přírodními pigmenty. Je to slow fashion, vyrábí se dlouze, vydrží generace, a navíc všechny vzory mají nějaký význam, ať už náboženského charakteru nebo to jsou příběhy z rodiny. Přijde mi to fascinující," řekla Super.cz.

V Bhútánu se ovšem z látek nešije, ale ženy je kolem sebe obtáčejí, proto bylo trochu troufalé pustit se do nich s jehlou a nití.

"Měla jsem požehnání tehdejší královny matky i současného krále. Měla jsem od nich podporu, že je to způsob, jak jejich kulturu ukazovat venku. Moje šaty tam vzbuzovaly poměrně vášnivé reakce. Z 99 procent pozitivní, ale pro někoho to bylo i šokující," přiznala.

Její kousky, které můžete vidět v našem videu, jsou více méně exkluzivní, tomu odpovídají i ceny.

"Večerní šaty, na které používáme unikátní ručně tkané látky, děláme na míru. Podle látky se ceny pohybují od pěti do osmdesáti tisíc," upřesnila Lilia, která navrhuje i šperky s ženskými tématy jako partnerství, porod či kojení nebo symboly, které vycházejí z různých kultur od Islandu přes Bajkal až po staroslovanské motivy. ■