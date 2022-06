Iva Janžurová zažila horkou chvilku, když sledovala představení své dcery Sabiny: Jak to dopadlo?

Janžurová o dceři Super.cz

Legenda českého herectví Iva Janžurová (81) pravidelně v divadle zažívá, jaké je to, když jste nervózní za vašeho potomka. Usměvavá herečka přišla podpořit do divadla svoji dceru, která hraje Bohunu v nové divadelní komedii s názvem Lovci bobrů od pražského Studia DVA. Před začátkem představení byla Iva nervóznější než Sabina.

„Vždycky je to riziko, když se jdete dívat na svoje dítě a modlíte se, aby nepatřilo k těm horším projevům toho večera. Já jsem měla štěstí, byla jsem na ni pyšná. Tak se těším, až za mnou přijde, že ji budu objímat a chválit. Ona je bohužel chvílema lepší než já,“ svěřila se Iva Janžurová Super.cz

To Sabinu přítomnost Ivy v hledišti vůbec neznervózňovala: „Já jsem maminku vůbec nevnímala. Máme krásný vztah a nejsem ten typ, co by byl nervózní z premiéry, řekla dříve Sabina Remundová (50) pro Super.cz

Iva Janžurová se navíc už pomalu chystá, že ji právě její dcera bude už podruhé režírovat v divadle: „Ona je přeci jen modernější herečka a já s ní teď budu zkoušet, na podzim začneme zkoušet Jezinky a bezinky. Já a Eva Holubová (63) v těch titulních rolích a Sabina to bude režírovat, tak se na to moc těším. Už se mnou režírovala hru Pusťte mě ven, kterou hrajeme, a dopadlo to dobře, tak se těším i na tuhle práci,“ dodala. ■