Vykašlal se na cvičení a vykydnul, což se mu nelíbilo. Dnes je seriálová hvězda znovu samý sval

„Dřív jsem cvičil hodně, pak jsem se na to na pár let vykašlal, a tak jsem se nějak zajímavě vykydnul, a to se mi nehodilo. Začal jsem v lednu a je to o tom, že se snažím dodržovat nějaký jídelníček, což je pro mě nejtěžší,“ přiznal Super.cz s úsměvem.

Herec má také svého trenéra, se kterým chodí třikrát týdně do posilovny, a dvakrát týdně cvičí sám. Do toho všeho ještě chodí třikrát týdně běhat a samozřejmě přestal pít alkohol, tedy kromě neděle, kdy má prý výjimku.

„Patří k tomu dieta a ten alkohol je to nejhorší, co člověk opravdu nemůže. Když si dáte pivo, tak je to to samé, jako kdybyste do sebe nacpali dort,“ doplnil.

Benoni se stále věnuje i takzvané „Murphyho výzvě,“ která byla dříve určená pouze pro vojáky. Je to náročné cvičení, kdy musíte uběhnout jednu míli, dát sto přítahů na hrazdě, dvě stě kliků, tři sta dřepů, a pak znovu uběhnout jednu míli. Vše s desetikilovou vestou, kterou máte po celou dobu na sobě. ■