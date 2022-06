Politická kauza jako námět seriálu: Eva Josefíková získala dosud největší hereckou příležitost

Eva Josefíková FTV Prima

Seriál je inspirován skutečnými událostmi. Životní cesta Anny Malé v podání Evy Josefíkové začíná v hospodě a končí v ložnici ministra kultury Tomáše Vichra, kterého ztvárnil Jiří Vyorálek.

„Když před několika lety proběhla kauza Jany Nagyové a Petra Nečase, zaujal mě motiv toho, jak se lze do vysoké politiky dostat přes vztahové záležitosti, protože dosud se politici k moci dostávali většinou přes zákulisní čachry. Ale tahle kauza ukázala jinou možnost,“ popsal Klíma, jak přišel na námět.

„Začal jsem si obstarávat materiály z okolí hlavní aktérky, ale zároveň jsem ten příběh posunul ještě jinam. Nechtěl jsem sledovat kariéru jedné konkrétní osoby, v hlavní hrdince je obsažen příběh žen, které se z nejnižšího stupně společenského žebříčku dokázaly dostat na jeho vrchol díky vztahům,“ dodal k roli Josefíkové.

Ta začala natáčet necelý rok po narození své dcery Loty a přiznává, že to nebylo lehké. „Zpočátku to byl trošku náraz do dosavadního rodinného života. Bylo potřeba nastolit přísnější logistiku, ale podařilo se to i díky tomu, že mám opravdu skvělé zázemí,“ pochvaluje si, a zároveň popisuje svou novou roli jako dosud největší hereckou příležitost.

„Byla jsem touto nabídkou velmi mile překvapena, je to velká role a je skvěle napsaná. Moje postava je žena schopná a velmi ambiciózní. Troufám si říct, že Sedm schodů k moci osloví nejen atraktivitou politického prostředí,“ prozradila Josefíková.

Vyorálek má pro svou roli ministra, který pochybil, dokonce pochopení! „Také jsem prožil chlapské zbláznění. Nějaké styčné společné momenty s Vichrem tam jsou, ale moc bych to nerozváděl,“ říká herec.

Kdy se osmidílný seriál dostane na obrazovky, televize zatím neoznámila. ■