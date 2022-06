To je tělo jako dělo! Divíte se, že tahle kráska v bikinách uhranula nejlepšího DJe světa?

Herečka kubánského původu oslňovala na pláži. Profimedia.cz

Exotická kráska sice daleko víc než svou kariérou proslula jako přítelkyně nejslavnějšího DJe světa, ale to ji rozhodně trápit nemusí. S o 24 let starším umělcem prožívají lásku už bezmála sedm let a společně žijí v jeho domě na Floridě. Ostatně francouzský DJ se možná i pro svou partnerku udržuje v neuvěřitelné kondici, kterou před rokem předvedl fanouškům a ti nevěřili vlastním očím.

Pro Davida, jenž se v roce 2020 a 2021 opět dostal na samotný vrchol seznamu nejoblíbenějších DJ’s v žebříčku britského magazínu DJ Mag, jde o druhou velkou lásku v životě. Tou první byla jeho manželka Cathy Lobé (55), manažerka nočních klubů, s níž má syna Tima (18) a dceru Angie (14). Rozvedl se s ní po dvaadvaceti letech v březnu 2014. Single života si tak užíval pouhý rok, než potkal okouzlující Jessicu... ■