Co dnes dělá a jak vypadá hamižná princezna Angelína z pohádky S čerty nejsou žerty?

„Dáma“ na scéně

Z konkurzu na princeznu Angelínu, kterého se zúčastnily už tehdy známé herečky Zlata Adamovská (63), Ivana Andrlová (61) nebo Dáda Patrasová (66), přitom Bartůňková odcházela se smíšenými pocity. „Chtěla jsem ke štábu dojít důstojně, ale zakopla jsem o kabel od kamery a uklouzlo mi sprosté slovo,“ vyprávěla v rozhovoru pro region.rozhlas.cz. K získání role jí ale pomohla právě její živelnost „Prý Hynek Bočan potřeboval princeznu, která bude rarach a všechny tam zpéruje.“

Proč si princezny vykapávaly oči?

Jaké jsou její „veselé historky z natáčení“? Například při natáčení scény s kočárem, kdy Petr (Vladimír Dlouhý ✝52) zastaví splašené koně, jí prý byla tak strašná zima, že jí lidé ze štábu nosili na zahřátí limonádu s rumem.

„Byla jsem trochu ovíněná,“ přiznala Bartůňková po letech. Jindy dala k dobrému i to, že na place bylo opravdu veselo: „Bydleli jsme na statku, kde se natáčel mlýn, a každý večer tam byl oheň, pekla se masíčka a staří herci říkali historky. Nás akorát štáb předčasně zaháněl se slovy: ‚Princezny, po desátý spát. Ať nemáte pod očima pytle.‘ Ale je jasný, že když nás zahnali, že jsme se druhou stranou vrátili. Ráno jsme si pak kapali kapky do očí,“ prozradila také Bartůňková.

Proč ji nelákají nekonečné seriály

Angelína ale nebyla její jedinou velkou filmovou postavou. Rok po natáčení pohádky dostala svou první hlavní filmovou roli ve slovenském snímku Skleníková Venuša. Jednu z hlavních postav odehrála Bartůňková také v seriálovém dramatu Moje srdcová sedma, které v roce 1984 natočil režisér Ludvík Ráža (✝71). Větší příležitost dostala i ve Slavných historkách zbojnických (1985).

Následovaly seriály Rodáci a Druhý dech (oba 1988), takže o nabídky a pestrost rolí nebyla nouze. Oslovila ji i německá produkce, díky které se v roce 1993 zahrála ve filmu Kaspar Hauser.

I dnes se Bartůňková objevuje před kamerou převážně v seriálových rolích. Nekonečné projekty ji ale nelákají.

„Problém v těchto seriálech je v kreativitě, v tom, kam chcete jít dál. Herci, kteří mi přijdou do divadla ze seriálu, se neumí uklonit, nevědí, co je princeznovské pukrle a na jevišti jsou hrozně civilní. Mně v seriálech režiséři říkají, abych ubrala, že nejsem na divadle, ale oni neumí přidat, a to je horší,“ řekla dále pro region.rozhlas.cz Bartůňková, která se také hodně věnovala dabingu.

Z prvního manželství s hercem Rafaelem Pražákem (✝58) má Bartůňková dceru Denisu (32). Hereččiným současným partnerem je Jiří Sequens ml. (61), syn známého režiséra, který natočil například skvělé drama Atentát (1964) či populární seriály Hříšní lidé města pražského (1968) a 30 případů majora Zemana (1974). ■