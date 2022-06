Gabriela Partyšová slaví 44. narozeniny a zapátrala v archivu: Jak šel čas se známou moderátorkou?

Gabriela Partyšová Foto: Super.cz se svolením G. Partyšové

Gabriela Partyšová (44) ve čtvrtek slaví narozeniny. Známá moderátorka tak zapátrala v rodinném archivu a nechala nás nahlédnout do jejího dětství.

Gábina se narodila se v Brně a do svých 18 let tam žila s rodiči a sestrou Monikou. "Brno bude vždy mým milovaným městem. Prožila jsem tam díky svým skvělým rodičům krásné dětství a dospívání. Moje první lásky i první rozchody," řekla Super.cz oslavenkyně.

Gabriela studovala soukromé humanitní gymnázium a při škole moderovala v Rádiu Krokodýl, dabovala v ČT Brno a také moderovala Křesťanský magazín. "Ano, dodnes mi to nikdo nevěří, že jsem v 17 letech moderovala takový druh pořadu," řekla se smíchem Partyšová.

Moderátorka měla v plánu zůstat v Brně a pokračovat ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění. V maturitním ročníku jí ale vycházelo u největšího hudebního vydavatelství Monitor EMI debutové album, a proto se rozhodla odstěhovat se do Prahy a pokoušet svoje štěstí tam.

"Mám ráda velkoměsta. V Praze jsem od svých 18 let a cítím, že je mým domovem. I když pro mě bylo vždy důležitější, s kým žiji, než kde žiji," dodala moderátorka.

V 19 letech se seznámila s Lenkou Hornovou, a ta jí otevřela dveře do TV Nova a dala jí práci redaktorky v pořadu Prásk. Tam Gabriela působila dlouhých 9 let. Ve 29 letech se Partyšové narodil syn Kristián a dalších 7 let pracovala na Primě v pořadu Top Star. Nakonec se vrátila zpět na Novu, kde poslední rok moderuje Život ve hvězdách.

"Mám velké štěstí, že celý život dělám, co mě baví. Mám zajímavou barevnou práci, díky které poznám spousty zajímavých inspirativních lidí," řekla nám moderátorka, která je dvakrát rozvedená.

"Zažili jsme spolu mnoho krásného a i méně pěkného. Asi jako každý ve vztahu. Díky mým manželstvím jsem mnohé pochopila a hodně se toho o životě naučila," dodala moderátorka.