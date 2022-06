Pamela Anderson si užívala zájem fanoušků: Ani nepostřehla, že ji u toho zradil výstřih

Pamela Anderson odehrála své poslední představení v muzikálu Chicago. Profimedia.cz

Bývalý idol mužských srdcí Pamela Anderson (54) je zkrátka exhibicionistka každým coulem, a tak byla ve svém živlu, když si na ni fanoušci počkali před divadlem Ambassador v New Yorku. Slavná blondýnka poslední týdny zářila na Broadwayi v muzikálu Chicago a v neděli odehrála své finální představení.

Přízeň fanoušků si tak hodlala maximálně vychutnat, ochotně se podepisovala a s obrovskou kyticí bílých růží v náručí měla co dělat, aby všem vyšla vstříc. Není divu, že si ani nevšimla, že ji pozlobil hluboký výstřih jejích krásných bílých šatů, v nichž by si klidně mohla střihnout i příští svatbu. Což by byla její sedmá v pořadí.

Pam si tak mohla poprvé v životě vyzkoušet své herecké dovednosti před živým publikem na divadelních prknech. A jako představitelka Roxie Hart to byla role hned ústřední. Necháme se překvapit, jestli se na Broadwayi zabydlí a nakonec se z divošky z Playboye stane uznávaná divadelní herečka. ■