Donna a Kelly zase spolu: Podívejte, jak vypadají třicet let po natáčení Beverly Hills 90210!

Tori Spelling a Jennie Garth dnes a v roce 1990 Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco Jennie zvolila střídmý kalhotový kostýmek žluté barvy s bílým body, s nímž sladila i sportovní obutí, a vlasy stáhla do ohonu, pětinásobná máma Tori jela na své tradiční sexy vlně. Herečka proslulá svým turbulentním manželstvím s Deanem McDermottem si užívá shozená kila a jinak než v minišatech ji prakticky nepotkáte. Však i své 49. narozeniny nedávno slavila v pořádně odhaleném outfitu.

Čerstvá padesátnice Garth, která je v odívání mnohem umírněnější, má za sebou pro změnu bohatší osobní život. Jejím prvním manželem by v letech 1994 – 1996 muzikant Daniel B. Clark. Druhým pak herec Peter Facinelli, s nímž má tři dcery – Lucu Bellu (24), Lolu Ray (20) a Fionu Eve (16). Rozvedli se v roce 2013 po dvanácti letech manželství.

Do třetice to v roce 2015 zkusila s hercem Davidem Abramsem. Sice se už po dvou letech odloučili a podali žádost o rozvod, ale v roce 2019 to zase dali dohromady a zdá se, že jim to klape. ■