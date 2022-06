Dostal jedinou „montérkovou“ roli a není divu: Charisma českého herce postupem času nemizí

Karel Hábl Herminapress

Traktoristou jen jednou

Kamera ho objevila poprvé v roce 1960, kdy ho režisér Václav Krška obsadil do svého filmu Osení. Hábl v něm hrál traktoristu a v jednom rozhovoru s úsměvem podotkl, že to byla jediná „montérková“ role, kterou během kariéry dostal. Není divu. Takový fešák jako on by mohl klidně hrát Old Shatterhanda, protože se hodně podobá jeho nejznámějšímu filmovému představiteli Lexi Barkerovi (✝54).

Ačkoli Hábl dostával většinou vedlejší role, v šestidílném seriálu Strejda kapitán (1972) ztvárnil titulní postavu. Jinak jsme ho viděli v celé řadě snímků, z nichž mnohé se často reprízují, například Holka na zabití (1975), Zítra vstanu a opařím se čajem (1977), Čas pracuje pro vraha, Lásky mezi kapkami deště či Smrt stopařek (1979). Ze seriálů připomeňme F. L. Věk (1970), Pan Tau (1971), Návštěvníci (1983) nebo Kapitán Exner (2017). Hodně točil také v zahraničí, především v německy mluvících zemí. Většina z těchto filmů se ale u nás nevysílala.

Herci si sáhli až na dno

Úctyhodný výkon podal (nejen) Hábl v čs.-nepálském dobrodružném snímku Sagarmatha (1988), ve kterém ztvárnil postavu zkušeného horolezce Josefa. Šlo o ojedinělý projekt, který od všech zúčastněných vyžadoval velké nasazení a značnou dávku odvahy. Herci se připravovali na Kavkazu a při natáčení v Nepálu se dostali až do výšky 6000 m. Filmový štáb byl tehdy součástí Československé himálajské expedice Mount Everest '87.

Slavná třídní i spolužačky

Herec se narodil v Pelhřimově, ale rodina se často stěhovala, a tak vyrůstal mj. v Havlíčkově (tehdy ještě Německém) Brodě a v Liberci. V roce 1948 se přestěhovali do Prahy a on se vyučil frézařem v ČKD Sokolovo.

Po vojně, kterou strávil na Slovensku, chvíli ještě pracoval v ČKD, ale pilně se připravoval na zkoušky na DAMU. Tam ho přijali v roce 1959 do ročníku profesorky Vlasty Fabianové (✝78) – mimochodem, k jeho spolužačkám patřily např. Iva Janžurová (81) a Marie Drahokoupilová (80). Po absolutoriu v roce 1963 získal své první angažmá v Pardubicích a v roce 1968 pak zakotvil v Hudebním divadle v Karlíně.

Starší herci stranou zájmu

Ve vysílání Českého rozhlasu promluvil Hábl o svém působení na divadelních prknech: „Potkal jsem celou plejádu herců, které jsem měl rád. A většinou lidi rád mít musíte, protože nenávist na jeviště nepatří. Ta musí zůstat v zákulisí, protože jinak si člověk ničí vlastní život. Přetvářka je totiž hloupá.“

A stále aktivní herec si také postěžoval na nedostatek příležitostí pro lidi ve svém věku: „Mám hodně rád americký film, a když se na něj někdy koukám, tak vidím tu plejádu starších herců. Oni mají stále příležitosti a pořád hrají. Tady už pro můj věk nic není, moc se toho pro nás nepíše. Jako kdybychom byli odepsaní, a to jen proto, že jsme staří, nebo nevím proč.“

Herec byl dvakrát ženatý, z prvního manželství má dceru Barboru a díky ní i tři vnučky. Jeho druhá manželka, která působila jako baletka v karlínském divadle, byla o deset let starší a před pár lety zemřela. ■