Dýchejte zhluboka: Vítězka světové soutěže krásy předvedla silikonové čtyřky v plavkách. Ještě loni vážila o 18 kilo víc

Natálie Kočendová Foto: Se svolením archiv N. Kočendové

Modelka a vítězka světové soutěže Top model of the World Natálie Kočendová nafotila nové snímky v plavkách a rozhodně je na co se dívat. Kráska, která za poslední rok zhubla skoro dvacet kilo, je v dokonalé formě.