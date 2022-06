Ve 46 letech a ve třetím manželství porodila první dítě: Krásná hudebnice je půl roku poté opět ve formě

Jitka Hosprová Super.cz

Ve třetím manželství s houslovým virtuosem Mauriziem Sciarrettou našla krásná violistka Jitka Hosprová, kterou jsme mohli vídat i ve StarDance , konečně životní štěstí. A v šestačtyřiceti letech porodila i první vytoužené dítě. Půl roku po porodu je opět ve formě a začíná vystupovat. My jsme ji potkali na zahájení jejího festivalu Procházky uměním, kam vzala i svého chlapečka.

"Jmenuje se Marcello. A ano, je to podle Marcella Mastroianniho. Kdyby se narodila holčička, byla by to Sophia, asi uhodnete po kom," vyznala se z obdivu k nejslavnějším italským hercům hudebnice, která s manželem žije střídavě v Bologni a v Dolní Bělé, kde má krásný dům.

"Po covidové pauze už jsem si nechtěla dát další, takže mateřskou dovolenou nemám. Jsem ráda, že už se zase může hrát," řekla Super.cz. V Praze byla jen na otočku, se synem opět jela do Itálie, kde její muž zařizoval křtiny.

Těhotenská kila prý Jitka shodila hned, a to díky tomu, že kojí. Dokonce na koncert poprvé oblékla šaty, které si původně nechala navrhnout od Tatiany Kovaříkové na koncert, jenž se měl konat před třemi lety, ale kvůli covidu se neuskutečnil.

"Takže dnes měly premiéru," usmívala se spokojeně Jitka, která vypadá naprosto skvěle a má spoustu pracovních plánů, o nichž promluvila v našem videu. ■