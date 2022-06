Turné v ohrožení? Frontman kapely O5 a Radeček vyděsil fanynky fotkou s berlemi

O5 a Radeček Super.cz

Bratři Polákovi se s celou kapelou 05 a Radeček nemůžou po pandemii dočkat svého připravovaného Turné na střechách 2022, jehož přípravy jsou v plném proudu. Tomáš Polák ale nedávno na Instagramu překvapil fotkou o berlích a hned to některé fanynky vyděsilo, zdali sympaťák bude schopen koncertovat o sto šest: „To byla naštěstí jen ilustrační foto, takže jsme v pořádku. Jsme v kondici, což koneckonců potřebujeme. Jsme na začátku nabité sezony, konečně po dvou letech. Čeká nás spousty koncertů, takže na úrazy není čas a vhodná doba, “ vysvětlil Tomáš pro Super.cz

Oba bratři mají z výšek strach, a tak příprava na letní koncertování je pro ně adrenalinem, i to má to ale i své výhody:



"Já jsem zjistil, že výšky mají své výhody. Já bydlím v přízemí a nikdy nevidím svět z výšky. Když jsme tady v Praze hráli naposledy na střeše koncert, tak jsem se tak rozhlížel a v jednom okně jsem zahlédl jednu holku se převlékat nahou, tak jsem si říkal, že je to vlastně úžasné se dívat na svět svrchu," dodává se smíchem pro Super.cz Ondřej Polák, druhý z bratrů.

Šumperští bratři nyní mají radost z úspěchu jejich nového singlu Romantický smyčce a na podzim také půjde do kin snímek Cirkus Maximum, kde zazní spousta písní skupiny O5 a Radeček, a dokonce se kluci postarali o to, aby snímek doprovázela jejich autorská filmová hudba. ■