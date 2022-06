Ben Cristovao je zase single. Zpěvákovi nevyšel vztah se ženou, která mu změnila život od základů

Ben Cristovao Michaela Feuereislová

„Nejvíc se teď soustředím na to, abych se vycentroval. Ještě víc se dostal do toho, kdo můžu být a pracoval na sobě po všech stránkách,“ řekl Super.cz Ben svoje aktuální cíle a rovnou poradil, jak začít, pokud byste se chtěli vydat na cestu sebepoznání i vy.

„Ego je rozhodně jedna z krásných věcí, na které je třeba začít pracovat. Uvědomit si to svoje ego, vědět, že to není nic špatnýho, ale vypilovat ho do něčeho, co neubližuje okolí ani nám samotným.“

Během povídání o seberozvoji Ben prásknul, že je single, a taky odhalil, kdo ho „nakazil“ jít tímto směrem.

„Nějakou dobu zpátky jsem byl s úžasnou slečnou, která mi tu cestu ukázala ve spoustě směrech, co se týče jógy, meditace, dýchání, a navedla mě v rámci toho. Pomohla mi s egem a s vycentrováním se a taky vykrystalizováním lidí kolem sebe. Takže po jejím vzoru a díky ní jsem teď v tomhle směru, ale už sám,“ rozpovídal se Ben ohledně svého soukromí a přiznal rovněž, že i on musel ve svém okolí udělat „čistku“.

„Je potřeba najít si kolem sebe fajn lidi, kteří už z principu jdou správným směrem. Častokrát je to o tom, že kolem sebe zkrátka nemáme dobrý prostředí, abychom mohli růst. Takže je to o tom najít si nový lidi. Bolí to, když to člověk takhle řekne, ale ne všichni lidi jsou pro nás ti správní,“ dodal Cristovao. ■