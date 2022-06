U moře tráví více času než v Česku. Nechystá se Moravcová přesídlit do zahraničí natrvalo?

Nikol Moravcová tráví víc času u moře než v Česku. Super.cz

„Právě jsem se vrátila z Lanzarote, kde jsem byli s manželem a malou. Nějak mi trvá se aklimatizovat do této reality. Počasí mi nevyhovuje, mám stres z dopravy. Uvažuji o tom, že bych zase někam odjela,“ svěřila se nám na otevření salonu francouzské kosmetické značky.

K cestování do exotiky má motivaci. „Dokud malá není v nějaké instituci, tak můžeme bezstarostně odjet. Navíc má atopický ekzémem a moře jí dělá dobře. Může tam běhat bez bot a být šťastná,“ vysvětlila Nikol.

„Dcera je u oceánu šťastná, komu by se tam nelíbilo. I když i my s manželem si tam taháme práci, tak je to místo, kde můžeme vypnout. Můžeme si tam užít přírody, což se nám tady nestává," dodala.

Nomádský život Nikol vyhovuje a velmi ráda by jednou v přímoří vlastnila nemovitost. „Ráda bych, kdybychom se tam časem přestěhovali. Už se tam dívám po něčem vlastním. Cítím se tam jako doma,“ přiznala blogerka, která ale Českou republiku neopustí natrvalo. „Máme tady rodinu, takže uvidíme.“

Na Kanárech jí nic nechybí. Dokonce si pochvaluje místní zdravotnictví. „Řešili jsme tam jeden problém a moc mile mě překvapilo, že tam byli doktoři, kteří rozuměli anglicky, moc nám pomohli,“ doplnila Moravcová, které tam vyhovuje i gastronomie: „Je světlé tam žít i s ohledem na jídlo.“ ■