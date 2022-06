Od maturitní komise rovnou před tisíce diváků. Česko-slovenská zpěvačka zahájila evropské turné se slavnou kapelou

O téhle divošce ještě hodně uslyšíme. Foto: Sara Shots

Teprve nedávno oslavila dvacáté narozeniny, ale už se stihla objevit na billboardu na Times Square v New Yorku, v německém Bildu, americkém New York Times nebo v italském Vanity Fair, a jako support si ji vybraly hudební hvězdy Imagine Dragons, britský zpěvák Yungblud nebo rocková formace My Chemical Romance. Řeč je o česko-slovenské hudebnici Karin Ann, která má letos opravdu nabité léto.

Ještě před zahájením koncertní sezóny stihla mladá zpěvačka úspěšně odmaturovat. Dopoledne zvládla ústní maturitu a za pár hodin už stála na pódiu v Rize, kde zahájila evropské turné zmíněných Imagine Dragons. V rámci turné je Karin doprovodila také na pražských koncertech.

Mezitím si ještě odskočila zahrát na pražský koncert britského zpěváka Yungbluda, který Karin Ann bere s sebou i na červencové australské turné. Na začátku své letní koncertní sezóny zavítá do Varšavy a nabídne publiku svůj set jako support rockové formace My Chemical Romance.

Spojení se všemi zmíněnými interprety je pro Karin velkou poctou. „Když mi bylo čtrnáct, zpívala jsem Radioactive od Imagine Dragons na přijímacích zkouškách na pěvecký kurz a o mých sympatiích k Yungbludovi, jeho tvorbě a komunitě, kterou kolem sebe vybudoval, se všeobecně ví,“ směje se Karin Ann.

Aby toho nebylo málo, odehraje festivalové sety i na trenčínském Grape a mnichovském Superbloomu. Na všech koncertech zazní její starší písničky, ale i nové kousky, například aktuální singly Looking at Porn a Almost 20 z právě vydaného EP Side Effects of Being Human.

Karin Ann byla letos v užších nominacích na Ceny Anděl v kategoriích objev roku a sólová interpretka. V roce 2021 se stala objevem roku v hudební anketě Žebřík. Úspěch zaznamenala také se singlem In Company, se kterým se objevila na billboardu na Times Square v New Yorku, a to v rámci programu Spotify EQUAL. Společnost Spotify má za cíl zviditelnit ženské interpretky a podpořit rovnoprávnost žen a mužů v hudebním byznysu.

Kromě hudby na sebe upoutala pozornost i aktivistickými postoji na podporu práv menšin. Média v Evropě například zaznamenala její vystoupení v polské ranní televizní show Pytanie na śniadanie, kde hrála naživo s duhovou vlajkou a veřejně podpořila polskou LGBTQ scénu. ■