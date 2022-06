Její tělo je zrozené pro bikiny: Dara Rolins předvedla dokonalé křivky na dovolené se svou láskou Pavlem Nedvědem

Dara Rolins pózovala svému chlapci. Foto: Super.cz/archiv D. Rolins

„Nikdy jsem neměla klasický vztah, rodinný vztah, kdy jsou lidi spolu den co den. Takhle žiju. Je to šoubyznysový styl. Pavel je velmi zaneprázdněn, navíc v Itálii. Nebude to takhle taky navždy. Přirozeně se chceme dostat do momentu, kdy spolu budeme víc a omezíme aktivity. A budeme mít dva domovy, v Praze a v Itálii,“ svěřila se se svým plánem v jednom z posledních rozhovorů pro Super.cz popová diva.

Jelikož spolu zamilovaná dvojice chce trávit co nejvíce času, tak často absolvuje výlety na „neutrální půdu“, jak to nazývá zpěvačka. Loni v prosinci milenci navštívili italské Alpy, o dva měsíce později prožívali své první líbánky jen ve dvou na Maledivách a aktuálně si dvojice užívá expresní dovolenou v Emirátech.

Na sociálních sítích se Dara pochlubila fotkou v plavkách na volejbalovém hřišti, kde se pyšní opět dokonalou figurou. Snímek nekomentovala slovy, ale jen emotikony, co symbolizují cestování, pláž a lásku. ■