Voják se necítil dobře ve svém těle. Jako žena s obrovským poprsím je mnohem šťastnější

Maxine Montoya Profimedia.cz

Ještě jako muž sloužil 11 let v armádě, byl ženatý a je otcem dcery Mii. Ve svém těle se ale necítil dobře, toužil vypadat žensky a rozhodl se podstoupit proměnu. Maxine Montoya ze San Diega je spokojená jako žena s pořádným dekoltem.

Podstoupila hormonální terapii a plastickou operaci prsou. „O svém poprsí bych mohla mluvit celý den, z výsledku jsem nesmírně šťastná. A proč jsou tak velká? Je v tom něco posilujícího, v tomhle zveličení feminity a v tom, co reprezentuje. Občas přemýšlím, jestli bych chtěla být ještě větší,“ řekla v roce 2019. V poslední době se prezentuje i peprnějším obsahem na placené platformě. „Vaše trans dívka snů,“ popisuje sama sebe na Instagramu.

Armádu Maxine opustila ještě před zahájením proměny, uvedla ale, že ještě nějaký čas byla ve vojenské službě, a když kolegové zjistili, že se obléká do ženských šatů, byla údajně terčem šikany. „Nosila jsem sukně a make-up, když jsem se procházela, dostalo se to k někomu z vedení a skončilo to naprostými výhrůžkami ohledně mé kariéry,“ popsala.

Naopak od dcery má ve svém rozhodnutí plnou podporu. „Nevidím důvod, proč by transgender žena nemohla být otcem. Pořád jsem jejím tátou, jen v ženském těle,“ říká Montoya. ■