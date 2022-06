V tolika podobách jste sexy blondýnu z Novy ještě neviděli: Lucie Borhyová si opět zahrála ve videoklipu

Lucie Borhyová ve videoklipu Michala Kindla Holka z města Super.cz

Užívá si, když vypadne z moderátorské pozice a může být na chvilku někým jiným. I proto Lucie Borhyová (44) přijímá nabídky na to, aby si zahrála ve videoklipech. Poté, co se objevila v obrazovém ztvárnění písní kapely Botox nebo Milana Peroutky, tentokrát kývla na nabídku zpěváka a skladatele Michala Kindla.

Lucie se objeví v mnoha rolích a vizuálních podobách v klipu k písni Holka z města, který předznamenal Kindlovu druhou desku Loutka devátá. „Holka z města je pozitivní letní píseň o naivním klukovi, co hledá svoji vyvolenou, a všechny její manýry by vyměnil za to, aby uměla vařit. První verze tohoto textu jsem začal psát už na základce. Tenkrát jsem rád jedl a u piana snil o jedné blondýně, co není z Londýna, ale z Prahy. Až postupem času mi došlo, že bych si měl jít raději zaběhat,“ vysvětlil.

S moderátorkou se více poznal díky Štefanu Margitovi (65), s nímž spolupracoval na šansonovém albu Na správné cestě. Lucka je rodinnou přítelkyní Štefana a jeho manželky Hany Zagorové (75) a křest alba tehdy moderovala. ■