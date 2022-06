Ivana Chýlková vypadá dva roky před 60 snad lépe než ve třiceti: Blond vlasy jsou omyl, svěřila se herečka

Ivana Chýlková Super.cz

Kdyby se prý měly zfilmovat spisovatelčiny cestopisné knížky, nadšeně by účinkování nepřijala. "Já na cestování s filmovým štábem moc nejsem, raději sama. Takže natáčení ano, ale maximálně na Slovensku, dál už bych nejela," svěřila herečka, která v Česku bude trávit i léto.

Na natáčení Díky za každé nové ráno, kdy byla ještě brunetka, vzpomíná ráda. "Byla jsem mladší a do té doby bych se už nerada vracela, ale to s tím filmem nesouvisí. Natáčení to bylo hezké. Myslela jsem si, že se budou točit samé takové hezké filmy. Tím nemyslím žánr, ale filmy, které mě baví. Může to být tragédie, psychologický film i dobrá komedie," míní Chýlková, která nám v našem videu prozradila, že se těší na natáčení druhé série seriálu Osada pro Českou televizi.

Vrátili jsme se i k barvě jejích vlasů. Z brunetky, kterou byla ve třiceti, je teď blondýnkou. "To se ale stalo nedopatřením. Mám melír, a jak do toho pere sluníčko, tak mi vlasy zesvětlaly. Rozčiluje mě to, měla jsem radši, když to bylo probarvenější. Není to záměr," vysvětlila Super.cz. ■