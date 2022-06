Osuška jí málem spadla: Lucie Benešová (47) se odhalování svých bujných vnad nebojí

Lucie Benešová Foto: archiv L. Benešové

„V Krumlově jsem byla několikrát. Je to krásné město, vždycky tam něco objevím a je mi tam blaze. Miluju dámské jízdy a dělám je často se svými blízkými kamarádkami. Moc si toho vážím, že tu možnost mám, a praktikujeme to několikrát v roce. Je nám spolu dobře. Jedna z nich tam slavila kulatiny. Strávily jsme tam tři dny plné legrace,“ říká půvabná blondýnka. „Je to tu doslova jako v pohádce," dodala.

„Už mám děti odrostlé, takže cestuju bez dětí poměrně často. Není to tedy pro mne vzácný okamžik, pracovně i soukromě bez dětí cestuju poměrně často," upřesnila herečka.

Lucie Benešová patří k našim nejvnadnějším hereckým hvězdám, režiséři ji ve svých filmech často svlékají. Zahrála si i v erotickém filmu Peklo v řetězech, nafotila sérii aktů pro časopis Playboy, odhalení vnad se nevyhnula ani ve filmech z její rané tvorby. Na Instagramu občas vystaví sexy fotografie, a když se někam vydá s kamarádkami, je pro každou legraci. Ve svém věku má stále co ukázat. ■