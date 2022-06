Tůdle, mámo! Rozdováděný princ Louis opět odrovnal Brity, usměrnil ho až děda Charles

Princ Louis byl zase hvězdou královských oslav. Profimedia.cz

Je to pořádný neposeda, jen co je pravda, ale co bychom vlastně od čtyřletého chlapce chtěli? Poté, co se princ Louis (4) stal hvězdou čtvrtečního mávaní na balkóně Buckinghamského paláce, byl opět středem pozornosti při nedělním sledování závěrečných oslav královnina platinového jubilea.