Dcera Ivany Jirešové se stěhuje z domu a zpívá po barech. Herečka je nadšená

Ivana Jirešová s dcerou Sofií Super.cz

Dceři herečky Ivany Jirešové (45) Sofii bude brzy 18 let a to je dle studentky pražské konzervatoře čas na odchod z rodinného hnízda. Mladá a talentovaná Sofie se rozhodla od maminky odstěhovat a Super.cz obě svěřily, že se na změnu těší.

„Já si to hrozně přeju. Jako naprosto vážně. Myslím si, že jí to pomůže, je to hlavně o ní. Samozřejmě kdyby se cokoliv stalo, jsem tady pořád pro ni. Vždycky budu, celý život, ale myslím si, že ta samostatnost je pro ni nesmírně důležitá,“ řekla Super.cz Ivana na rodinné dovolené na tuniském ostrově Djerba.

Sofie si podle ní potřebuje uvědomit, kolik co stojí, že se lednice sama nenaplní dobrotami, které má ráda a že tričko se samo nevypere. „Hlasuju pro to, aby si to vyzkoušela. Za jak dlouho se vrátí, jestli se vrátí, to je ve hvězdách,“ směje se sympatická herečka s tím, že dceři se snaží do života zasahovat minimálně, protože si je vědoma toho, že potřebuje prostor.

„Už dlouho jsem připravená být sama, teď to konečně budeme řešit,“ usmívá se mladá dívka. Také nám řekla, že ji baví umění a že píše divadelní hry, kde i hraje. Jedna bude mít premiéru v říjnu tohoto roku v divadle v Celetné. „To je moje prvotina, těším se. Divadlo mě láká, narozdíl od seriálu nebo filmu. K mamince si pro rady nechodím,“ řekla rázně.

Také svěřila, že občas po večerech vystupuje v barech. Má ráda jazz, a když je příležitost, tak veřejně zazpívá. ■