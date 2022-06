Šest týdnů noha v sádře a je bez práce. Hvězda SuperStar se vážně zranila

Martin Schreiner Foto: Divadlo Broadway

"V sobotu večer jsem jel zpívat do Přelouče na jednu akci. Když jsem odcházel, tak jsem na schodech uklouzl. Ráno mě trochu noha bolela, ale ne tak moc, že by se to nedalo vydržet, jako normální výron. Ale pro jistotu za mě dnešní představení Ostrova pokladů odehrál Petr Ryšavý. Když jsem to zkoušel rozchodit, tak bolest začala sílit,“ řekl Super.cz zpěvák. Martin se rozhodl navštívit zdravotnické zařízení a z výroku lékaře rozhodně nadšený nebyl.

"Bohužel rentgen ukázal, že mám přetržené vazy a dostal jsem šest týdnů sádru, z toho na jeden týden nechodící. Musím říct, že jsem z toho hodně smutný,“ říká smutně.

Zpěvák má nyní plný diář pracovních povinností a nyní musí řešit, co bude schopný odehrát. Na několik týdnů ho bude zdobit nejen sádra, ale také berle. "Zítra ráno začínáme v divadle Broadway zkoušet muzikál s hity Olympicu Okno mé lásky, tak se budu muset na týden omluvit, moc mě to mrzí, snad se vše bude rychle hojit,“ dodal zpěvák. ■