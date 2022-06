Upjatost stranou, tady se slaví! Malý George s princezničkou Charlotte i vysmátí William s Charlesem vzdávali hold královně

Princ George s princem Williamem na koncertě pro královnu Profimedia.cz

Oslavy 70 let britské královny Alžběty II. (96) vyvrcholily velkolepým koncertem v Buckinghamském paláci. Kapela Queen s Adamem Lambertem, Alicia Keys, George Ezra, Diana Ross, Rod Stewart a řada dalších hvězd zpívali společně s tisícovkami diváků na počest královnina platinového jubilea.

Velkolepý koncert si samozřejmě nenechala ujít ani královská rodina, samotná královna Alžběta II. na koncert kvůli únavě nedorazila, ale sledovala ho u televizní obrazovky.

Oslava se nesla v duchu úsměvů a zpěvu, do kterého se zapojili i nejmladší členové královské rodiny. Princ George (8) byl opět hvězdou oslav, když zpíval společně s ostatními písničku Sweet Caroline od Roda Stewarta. Přidala si i jeho sestřička Charlotte (7), a samozřejmě princ William (39) se svou chotí Kate (40). Uvolněná atmosféra strhla i prince Charlese (73) a jeho ženu Camillu (74).

Královská rodina včetně prince George zpívá s Rodem Stewartem píseň Sweet Caroline.

Charles pak královně vzdal hold ve svém projevu a ocenil ji za to, jak sjednocovala národ. „Vaše Veličenstvo, byla jste s námi v obtížných časech, smějete se a pláčete s námi a především jste tu pro nás po celých těch 70 let. Slíbila jste, že budete sloužit celý život, stále to plníte. Proto jsme tady,“ řekl Charles, jenž je královniným nástupcem.

V hledišti se skvěle bavily také oblíbené královské sestry princezna Beatrice a Eugenie se svými manželi a další členové královské rodiny. Pozornost fotografů byla ale opět nejvíc upřena na rozkošného George a jeho malou sestřičku Charlotte, kteří si oslavy užívají s roztomilou dětskou bezprostředností. ■