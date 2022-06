Příprava do plavek? Zpěvačka před létem zhubla čtyři kila a dalších osm ještě půjde dolů

Linda Finková Super.cz

Zpěvačka Linda Finková (54) se chystá na dovolenou s dcerou a před létem se dostává do formy. Zhubla čtyři kila a plánuje pokračovat.

"Příprava do plavek funguje. Plánuju hubnout dál. Ještě bych chtěla osm kilo. Tlustý zadek, břicho, ruce, chce to dolů. Čím jsem starší, tím to jde hůř. Ale chci ještě hrát, zpívat, tak aby se lidi mohli alespoň trošku koukat," řekla Super.cz Linda.

"Občas piju dietní drinky, jím hodně zeleniny, občas maso a omezím alkohol. A trošku se to chce hýbat. Nejezdit jenom autem a chodit víc pěšky," prozradila svůj recept na hubnutí.

Pohybu se tedy nebrání, ale cvičení moc nedá. "Cvičení ne, to bych se zbláznila, ale chodím hrát badminton," práskla.

Léto ji čeká kromě dovolené s dcerou hlavně pracovní. "Budu jezdit s muzikály po hradech a zámcích a také mě čeká talk show s Jitkou Asterovou a Sandrou Pogodovou, se kterými máme naplánovaná vystoupení. Měli jsme talk show v rádiu Polední sirény, docela se to líbilo, tak už to máme zařízené," dodala Finková na křtu knížky Haliny Pawlovské. ■