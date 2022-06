Markéta Hrubešová letos oslavila 50. narozeniny a vypadá stále skvěle. Botox ani další zásahy nepotřebuje

Markéta Hrubešová Super.cz

"Nepřipouštím si věk. Je to souhra všech různých faktorů. Snažím se nestresovat, hodně spím, dobře papám, očas si jdu zacvičit. Je to o hlavě, jak se člověk vyděsí do bezvědomí, tak je to všechno špatně," řekla Super.cz Hrubešová.

Zatím se vyhýbá zákrokům estetické medicíny. Nikdy nebyla ani na botoxu. "Každá žena má být udržovaná, ale nemá se to přehánět. Nepodstoupila jsem nic. Já s tím moc nekamarádím, nic mi to neříká. Je fajn věc, když se člověk srovná sám se sebou a umí stárnout s grácií," dodala Markéta na křtu knížky Haliny Pawlovské Zájezd snů. ■