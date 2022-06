Utekla z města a zkoušela žít mimo systém: Bývalá hvězda Ordinace má s novou seriálovou rolí mnoho společného

Petra Bučková Super.cz

Půvabná herečka ztvární hlavní postavu příběhu. „Je to ženská, co hodně zažila a zažije. Je to ženská, která je ještě skoro dívka, zestárne a přidají se starosti o děti, boje se sousedy,“ svěřila se Super.cz herečka ke své roli v seriálu, jež vychází ze skutečného příběhu, který se v Česku stal.

Petra má s hlavní postavou seriálu mnohé společné, dokonce se také snažila nějakou dobu žít spjatá s přírodou. „Zkoušela jsem to a vím, o co jde, ale děkuji, ne,“ řekla se smíchem Petra Bučková s tím, že naštěstí brzy prozřela. „Já jsem žila nedaleko Brna v bývalé kovárně, bylo to hezké, romantické místo a pak přišlo všechno. Sousedé, samota, nedostane se tam autobus, když nasněží, není tam voda, rozpadal se vlhký barák, zažila jsem to. Ale jen půl roku. Pak jsem si řekla, že ve městě je to lepší. Zkusit se to musí,“ dodala hlavní představitelka nového seriálu. ■