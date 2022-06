Gabriela Partyšová popsala svůj nejhrůznější zážitek z dovolené. Co se jí stalo?

Gabriela Partyšová Super.cz

„Bylo to na lodi, protože jsme vypluli v Karibiku na moře a trošku jsme neodhadli, že se blíží bouřka. Na otevřeným Atlantiku jsem zažila desetimetrové vlny, všichni jsme zvraceli a bylo to takové, že se člověk jen modlil. Trvalo to celé asi šest hodin,“ svěřila Super.cz.

Gabriela se objevila na otevření nového hotelu v Praze. Na dovolené by ale klidně vyměnila hotel opět za loď. Momentálně ale řeší spíše synovo vysvědčení. Jak sama přiznala, je ráda, že jako moderátorka mu nemusí pomáhat s počty: „Já jsem na čísla hloupá, ale češtinu zvládám krásně, takže matiku s ním moc neprobírám, hlavně matiku studuje jak v češtině, tak v angličtině,“ dodala s úsměvem Partyšová. ■