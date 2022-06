Elišce Bučkové se podařilo přibrat osm kilo. Posledních pár měsíců „prasím“, vtipkuje

Eliška Bučková Super.cz

Modelka Eliška Bučková (32) nedávno šokovala na sociálních sítích fotkami, kde ukázala, jak velmi zhubla. Až se někteří pozastavovali nad tím, zdali to není už přes čáru. Krásná brunetka si zřejmě komentáře vzala k srdci a rozhodla se, že na sobě zapracuje a přibere na váze.

„Mně se podařilo díky bohu přibrat asi osm kilo, ale přiznávám, že dlouho jsem nedělala vůbec nic, tak je tomu potřeba hodit nějakou formu, řekla Super.cz Bučková.

Přiznala se také k tomu, že ani ona nemá problém hřešit nezdravým jídlem a jak se lidově říká "prasit": „Já právě prasím posledních pár měsíců. Mám to totiž hozené tak, že modeling už dělám úplně minimálně a veškerou energii soustředím na akce pro děti."



Eliška přišla na otevření nového pražského hotelu v doprovodu svého přítele Radka Váchy, kterého ze začátku vztahu pečlivě tajila. Zajímalo nás, zdali s Radkem v létě vyrazí na dovolenou do luxusního hotelu, nebo pod stan, jako byla zvyklá s expartnerem Jakubem Vágnerem (40).

„Já miluji kempování a pobyt v džungli, stejně tak luxus, tohle si myslím, že má každá ženská. My milujeme spontánní výlety a máme pravidlo a odzkoušeli jsme si, že co si naplánujeme, to není podle našich očekávání, takže milujeme spontánní výlety, dodala pro Super.cz. ■