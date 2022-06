Amber Heard si nemůže dovolit zaplatit Deppovi odškodné, přiznala její právnička: Co herečce hrozí, když to nezvládne?

Právnička Amber Heard Elaine Bredehoft promluvila. Profimedia.cz

Právnička Amber Heard (36) Elaine Bredehoft má stále co říct k prohranému procesu své klientky, kterou porota shledala vinnou z toho, že pomluvila svého exmanžela Johnnyho Deppa (58). Ani ona se zjevně nemůže smířit s verdiktem a rozhodla se promluvit do médií.

Soud původně udělil herečce povinnost zaplatit odškodné ve výši 15 milionů dolarů, skládající se z 10 milionů jako kompenzačních škod a 5 milionů jako represivního odškodnění. Druhou částku ovšem soudkyně Penney Azcarate snížila na 350 tisíc dolarů, aby splnila zákonný limit státu Virginie pro odškodnění za trestnou škodu. Heard tak dluží Deppovi zhruba 10,4 milionu dolarů, i to pro ni ale představuje problém.

Na dotaz v pořadu Today Show, jestli si Amber může dovolit vyplatit Johnnymu odškodné, Bredehoft odpověděla: „Ne, v žádném případě ne.“

Vzhledem k tomu, že Heard ani v minulosti nedostála svým závazkům vůči charitativním organizacím, není to tak docela překvapením.

Při rozvodu v roce 2016 na Deppovi vysoudila 7 milionů dolarů, které přislíbila rozdělit mezi dětskou nemocnici v LA a Americkou unii občanských svobod. Částky v plné přislíbené výši ale ani do jedné z organizací nedoputovaly, což Amber u soudu teď nepomohlo.

Elaine Bredehoft tak nyní pevně doufá, že se jim povede proti rozsudku odvolat. „Má k tomu skvělé důvody. Máme spoustu důkazů, na které nedošlo,“ nechala se slyšet zástupkyně Amber Heard.

Pokud mluví pravdu, nabízí se ovšem otázka, proč takové důkazy nepředložili už během vleklého šestitýdenního procesu. A co tedy Amber hrozí, pokud Johnnyho včasně neodškodní?

Jestli se přeci jen rozhodne, že se proti rozsudku neodvolá nebo bude její žádost zamítnuta a nebude se mít k placení, hrozí, že by jí soud mohl sáhnout na současné i budoucí mzdy.

Její příjmy by mohly být obstaveny, což znamená, že by musela část z výplat vždy věnovat Deppovi, dokud nebude částka vyplacena. Další možností je vyhlášení bankrotu, pak by se placení mohla vyhnout úplně. Je také otázkou, jestli po ní Depp bude částku vymáhat. Herec se koneckonců nechal slyšet, že mu od začátku šlo hlavně o odhalení pravdy a očištění svého jména.

Johnny musí také vyplatit Amber náhradu škody ve výši 2 miliony dolarů. Porota souhlasila, že byla v jednom bodě Heard očerněna Deppovým právníkem, který v roce 2020 v prohlášení pro Daily Mail označil její obvinění za zneužívání a podvod.

Bredehoft, stejně jako její klientka, trvá každopádně na tom, že je Amber obětí. „První, co řekla po vynesení rozsudku, bylo, že je jí líto všech žen tam venku, obětí domácího a sexuálního násilí, pro které je to obrovský krok zpátky. Cítí to břemeno,“ dodala advokátka. ■