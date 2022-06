Sestry Hiltonovy zažívají úžasné časy: Konečně vdaná Paris vrká s manželem, Nicky brzy potřetí porodí

Paris Hilton s manželem a Nicky s těhotenským bříškem... Profimedia.cz

Zdá se, že i na Paris Hilton (41) se po nespočtu nezdařených vztahů nakonec usmálo štěstí a ona je až po uši zamilovaná do Cartera Reuma (41), kterého loni pojala za manžela. Paris se tak konečně usadila, a s mužem svých snů dokonce vstoupila do manželství. Pro oba čtyřicátníky to byla přitom první svatba. To její sestra Nicky (38) vede o poznání spořádanější život a se svým manželem Jamesem Rothschildem se brzy rozrostou už o třetího potomka.