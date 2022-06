Na evropské turné čekala dva roky: Co Kamilu Nývltovou čeká během vystupování s americkou skupinou?

Kamila Nývltová Super.cz

Už před dvěma lety plánovala Kamila Nývltová (32) vyrazit na evropské turné. Dostala nabídku stát se jednou ze tří sólistek velkolepé hudební show Two Steps Fom Hell. Pandemie koronaviru ale koncertování překazila. Nyní zpěvačka konečně zabalila kufry a vyrazila na turné po Evropě.

„Balím se a chystám. Dokupuji různé věci, přeci jenom jedu na měsíc pryč. I co se týče léků nebo tabletek na hlasivky, nechci to tam shánět a chci mít vše s sebou,“ svěřila se před odjezdem Super.cz Kamila, která bude s velkou show vystupovat také během dvou dnů v pražské O2 areně.

„Mají striktní pravidla, co se týče covidu. Když přiletím do Prahy, kde budeme dva dny koncertovat, tak se nesmím s nikým vidět, mohu být jen na hotelu a může mě někdo navštívit jen s PCR testem a respirátorem. Všichni jsou přeci jenom připraveni na to, kdyby se něco stalo,“ prozradila nám zpěvačka, která bude v programu americké skupiny vystupovat jako jediná Češka.

„Máme naplánovaných třináct show, budeme v Londýně, Paříži, Amsterdamu, Vídni a budeme i v Praze. Jedu tam jako jediná Češka a budu tam jenom já a Američané, produkce je z Německa a Rakouska, takže tam budu úplně sama,“ dodala Kamila, která se na sérii koncertů velmi těšila. ■