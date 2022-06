Tohle vás dostane: Princ Louis (4) na balkoně Buckinghamského paláce všechny odrovnal

Copak asi Kate svému chlapci povídá? Profimedia.cz

Během sledování vojenské a letecké show v rámci oslav královnina jubilea a přehlídky Trooping the Colour předváděl grimasy, za které by se nemusel stydět ani Jim Carey. Na balkoně Buckinghamského paláce stál hned vedle královny Alžběty II., ale byl to on, kdo na sebe strhnul veškerou pozornost.

Zatímco všichni obdivně pozorovali dění na zemi i ve vzduchu, malý Louis se kousal do ruky, pak si mačkal tváře, pořád cosi vykládal královně, křenil se před sluníčkem, nebo si roztahoval malíčky ústa a ještě si mnul oči. Nejvtipnější moment ovšem nastal, když vyletěly letouny RAF, což bylo na jeho malá ouška už příliš, a tak si je zacpal a u toho si zakřičel z plných plic.

Královna zachovala veškeré dekorum a s ledovým klidem dál sledovala představení britské armády, malinko znervózněla jen Kate, která synka stále po očku sledovala a zřejmě si i trošku oddechla, když se nakonec všichni mohli odebrat do kamerami a fotoaparáty nesledovaných prostor paláce... ■