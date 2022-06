Víte, kdo je tajemný muž salutující vedle královny Alžběty II. z balkonu Buckinghamského paláce?

Poznáváte člena královské rodiny vedle královny Alžběty II.? Profimedia.cz

V Londýně odstartovala každoroční slavnostní přehlídka britské armády s názvem Trooping the Colour. Velká Británie v posledních dnech nežije ničím jiným, jelikož letošní rok je o to výjimečnější, že královna Alžběta II. (96) slaví 70 let od nástupu na trůn. Ta jako již tradičně shlížela na přehlídku z balkonu Buckinghamského paláce, kam ji letos doprovodil princ Edward, vévoda z Kentu (86).