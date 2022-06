Kim Kardashian kápla božskou o vztahu s Petem Davidsonem: Šlo mi jenom o sex, přiznala otevřeně televizní hvězda

Kim a Pete dnes tvoří nerozlučnou dvojku. Profimedia.cz

Otevřeně přiznala, že jí ze začátku nešlo o nic víc než o sex. O Davidsonovi, který donedávna střídal slavné dámy jako ponožky, se mimo jiné proslýchá, že je v oblasti intimních partií dobře vyvinutý, což Kim prý zaujalo.

S Davidsonem vystupovala v show Saturday Night Live a během jedné scénky se dokonce políbili. Tehdy prý přeskočila jiskra a Kim si uvědomila, že chce zkusit něco nového.

„Pete se ale neukázal na mé after party. Všichni tam dorazili, ale on ne. O pár dní později jsem tedy zavolala producentům SNL, jestli mi na něj dají číslo,“ popsala s rozzářeným výrazem v obličeji.

„Napsala jsem mu, ale ani jsem v tom neviděla vztah. Slyšela jsem o jeho pověsti a v podstatě mi šlo jenom o sex,“ přiznala na rovinu.

Románek ale rychle přerostl v lásku jako trám. „Pete je nejlepší člověk, jakého jsem kdy poznala. Má to nejlepší srdce. Je neskutečně vtipný, což je pro mě také důležité. Chce pro všechny jen to nejlepší, zvládne cokoliv a s důstojností. Je opravdu nesmírně pozorný, pokorný a ryzí. To ho asi vystihuje nejlépe, řekla bych.“

I její sestry Kourtney a Khloé si všimly, že Kim září štěstím. A co se týče toho, o co jí šlo v prvé řadě, nemůže si prý stěžovat. Se šibalským úsměvem naznačila, že s Petem zažívá nejlepší sex ve svém životě.

A dobře pro ni, s mladším komikem jim to spolu opravdu sluší. Navíc, po dramatech s exmanželem Kanyem Westem si nějaké to štěstí zaslouží. ■