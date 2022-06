Nech toho mávání, Louisi! Princezna Charlotte je hvězdou oslav královnina jubilea, tímto gestem pobavila svět

Princové George, Louis a princezna Charlotte byli hvězdami průvodu. Profimedia.cz

Princové George (8), Louis (4) a princezna Charlotte (7) se vezli v prvním kočáře spolu s maminkou Kate a vévodkyní Camillou. Děti byly opět roztomilost sama a nadšeně rozdávaly úsměvy a mávaly na přihlížející.

Kamery pak zachytily rozkošný okamžik, kdy princeznička usměrnila mladšího bratra, který nedokázal přestat mávat. Roztomile ho zarazila vlastní rukou, i když napoprvé to nezabralo a Louis mával dál. Entuziasmus mu nelze zazlívat, je to ostatně poprvé, co vyjel královským kočárem na veřejnou akci.

Děti nevypadaly, že by jim pozornost vadila, naopak působily, že si průvod užívají. Na davy lidí jsou ostatně zvyklé, v centru dění koneckonců vyrostly.

Charlotte často baví veřejnost svými projevy. Proslula tím, že ráda vyplazuje jazyk na fotografy. Nebojí se ale ani objímat s příznivci královské rodiny. ■